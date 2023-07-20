Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может пополнить ряды «Ювентуса».

Об интересе «старой синьоры» к 23-летнему футболисту неоднократно сообщали различные ресурсы. По данным журналиста Николо Баличе, канадский игрок очень заинтересован в переходе в «Ювентус», где с недавних пор выступает его друг и экс-одноклубник Тимоти Веа. Боссы «бьянконери» уже обсуждают с форвардом возможное сотрудничество. «Лилль» оценивает свою звезду в 40 млн евро.

Джонатан Дэвид записал себе в актив 26 забитых мячей и четыре результативных паса в 40 матчах прошедшего сезона. Его контракт с «Лиллем» рассчитан до 2025 года.