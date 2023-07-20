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«Ювентус» ведёт переговоры с форвардом, оценённым в 40 млн евро слухи

20 Июля 2023 • 23:11 Комментировать
Ницца
...
Лилль
12.08 21:00

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может пополнить ряды «Ювентуса».

Об интересе «старой синьоры» к 23-летнему футболисту неоднократно сообщали различные ресурсы. По данным журналиста Николо Баличе, канадский игрок очень заинтересован в переходе в «Ювентус», где с недавних пор выступает его друг и экс-одноклубник Тимоти Веа. Боссы «бьянконери» уже обсуждают с форвардом возможное сотрудничество. «Лилль» оценивает свою звезду в 40 млн евро.

Джонатан Дэвид записал себе в актив 26 забитых мячей и четыре результативных паса в 40 матчах прошедшего сезона. Его контракт с «Лиллем» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лилль Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2023
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НИЦЦА ЛИЛЛЬ
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