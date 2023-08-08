Лондонский «Челси» и туринский «Ювентус» стали ближе к осуществлению громкого обмена.

Клубы обсуждали обмен Ромелу Лукаку на Душана Влаховича с доплатой со стороны лондонцев, однако не могли достичь договорённости по условиям сделки. Как информирует журналист Джованни Альбанезе, сейчас переговоры гораздо ближе к успешному итогу – операция может быть согласована уже в ближайшие дни. Ожидается, что «Челси» порядка 30 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов. Наставник «синих» Маурисио Почеттино хочет видеть в своей команде 23-летнего серба, несмотря на недавние слухи, утверждавшие об обратном.