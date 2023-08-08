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«Челси» и «Ювентус» могут согласовать обмен Лукаку на Влаховича в ближайшие дни слухи

08 Августа 2023 • 21:30 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Лондонский «Челси» и туринский «Ювентус» стали ближе к осуществлению громкого обмена.

Клубы обсуждали обмен Ромелу Лукаку на Душана Влаховича с доплатой со стороны лондонцев, однако не могли достичь договорённости по условиям сделки. Как информирует журналист Джованни Альбанезе, сейчас переговоры гораздо ближе к успешному итогу – операция может быть согласована уже в ближайшие дни. Ожидается, что «Челси» порядка 30 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов. Наставник «синих» Маурисио Почеттино хочет видеть в своей команде 23-летнего серба, несмотря на недавние слухи, утверждавшие об обратном.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Ромелу Лукаку Маурисио Почеттино Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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