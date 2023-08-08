«Ювентус» согласен сделать «Челси» скидку в обмене Лукаку на Влаховича

Туринский «Ювентус» готов пойти на уступки в переговорах с лондонским «Челси» по обмену нападающими. Напомним, «старая синьора» хочет отдать «пенсионерам» своего форварда Душана Влаховича в обмен на Ромелу Лукаку и определённую доплату.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» требует от «Челси» доплату в размере 50 миллионов евро, но если верить Tuttosport, «старая синьора» уже готова пойти на уступки. Источник сообщает: сейчас складывается впечатление, что «Ювентус» готов снизить ценник до 35 миллионов евро.

Руководство «Челси» восхищается Влаховичем, но главный тренер Маурисио Почеттино не хотел бы видеть серба в команде. Несмотря на это, переговоры продолжаются.