Экс-игрок «Ювентуса» Хуан Куадрадо в ближайшее время пополнит ряды «Интера».

О почти состоявшемся переходе колумбийца в стан «нерадзурри» недавно сообщили достоверные источники. Как отмечает посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, в «Интере» 35-летний латераль будет зарабатывать порядка 2 млн евро в год без учёта бонусов. Футболист хотел продолжить выступления в Серии А, поэтому отклонил предложения турецкого «Фенербахче» и представителей чемпионата Саудовской Аравии.

Хуан Куадрадо защищал цвета «Ювентуса» с 2017 года. Его контракт со «старой синьорой», действовавший до конца сезона-2022/23, не был продлён.