Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не станет снижать запрос по Влаховичу

14 Июля 2023 • 22:05 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 19:00

«Ювентус» не продаст нападающего Душана Влаховича, если не получит выгодных предложений.

Несмотря на многочисленные слухи о скорой продаже серба, в настоящий момент «Ювентус» не получил ни одного конкретного предложения по 23-летнему игроку, докладывает Sky Sport. Руководство «старой синьоры» считает, что потенциал Влаховича очень велик, поэтому не станет снижать его стоимость. Удовлетворить текущий запрос туринцев смогут далеко не все заинтересованные клубы.

Трансферная стоимость Душана Влаховича, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 70 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до июня 2026 года.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УДИНЕЗЕ ЮВЕНТУС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
22:09 · Италия. Серия А
Осимхен и Кварацхелия не поедут на сборы с «Наполи»
22:05 · Италия. Серия А
«Ювентус» не станет снижать запрос по Влаховичу
21:34 · Италия. Серия А
«Фиорентина» купила защитника «Эмполи» официально
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов продать Кьезу, интерес проявляют два клуба 1 слухи
20:15 · Италия. Серия А
«Рома» объявила о подписании Расмуса Кристенсена официально
18:53 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» и «Вулверхэмптон» интересуются Артуром
17:32 · Англия. Премьер-лига
Три европейских гранда нацелились на Павара слухи
15:08 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть в «Роме» Морату, но руководство больше предпочитает игрока из АПЛ
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Пулишич: «Хотел получать больше возможностей в «Челси»
13:53 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл нового форварда
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» надеется закрыть сделку по Онана в ближайшие пару часов
12:42 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн не перейдет в «Манчестер Юнайтед» - названа причина
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Милан» включился в гонку за Данджумой
10:35 · Германия. Бундеслига
Госенс согласовал контракт с немецким клубом
09:52 · Италия. Серия А
Берарди интересен клубу из Саудовской Аравии, но игрок хочет выступать в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем