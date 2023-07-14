«Ювентус» не станет снижать запрос по Влаховичу

«Ювентус» не продаст нападающего Душана Влаховича, если не получит выгодных предложений.

Несмотря на многочисленные слухи о скорой продаже серба, в настоящий момент «Ювентус» не получил ни одного конкретного предложения по 23-летнему игроку, докладывает Sky Sport. Руководство «старой синьоры» считает, что потенциал Влаховича очень велик, поэтому не станет снижать его стоимость. Удовлетворить текущий запрос туринцев смогут далеко не все заинтересованные клубы.

Трансферная стоимость Душана Влаховича, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 70 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до июня 2026 года.