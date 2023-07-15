«Челси» не претендует на Влаховича

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не входит в список трансферных целей «Челси».

Недавно стало известно об интересе «Ювентуса» к принадлежащему «Челси» Ромелу Лукаку, и в обратном направлении, по слухам, мог бы отправиться Влахович. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб не ведёт никаких переговоров по сербскому форварду и не намерен его приглашать. Единственным серьёзным претендентом на 23-летнего футболиста остаётся «Пари Сен-Жермен».

Напомним, что «Ювентус» готов подписать Ромелу Лукаку, но сделает официальное предложение лишь в случае расставания с Душаном Влаховичем.