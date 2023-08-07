Душан Влахович всё ещё может отправиться в «Челси» в обмен на Ромелу Лукаку.

Разговоры о громком обмене между лондонцами и «Ювентусом» ведутся уже давно, но договорённость так и не была достигнута. По информации журналиста Ромео Агрести, ключевую роль в осуществлении данной сделки сыграет рулевой «Челси» Маурисио Почеттино, который, по слухам, заинтересован в приходе Влаховича на место Лукаку.

Напомним, «Ювентус» готов обменять 23-летнего серба на 30-летнего бельгийца лишь в том случае, если «Челси» предложит солидную доплату, на что руководство «синих» пока не согласно. Кроме того, сам Влахович не горит желанием покидать Турин.