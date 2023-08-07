Костич может покинуть «Ювентус» этим летом

Защитник туринского «Ювентуса» Филип Костич может покинуть команду Массимилиано Аллегри всего через год после своего трансфера из франкфуртского «Айнтрахта». По информации от La Gazzetta dello Sport, руководство «старой синьоры» не считает серба неприкасаемым.

Источник сообщает, что 30-летний Костич будет продан, если какой-нибудь клуб предложит за него приемлемую сумму компенсации. «Ювентус» также не против продать Филипа по той причине, чтобы дать больше игрового времени молодому Самуэля Илингу.

В прошлом сезоне Костич забил 3 гола и отдал 8 ассистов в Серии А, закончив кампанию в качестве игрока с наибольшим количеством созданных моментов в турнире.