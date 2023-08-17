«Вольфсбург» и «Ноттингем Форест» заинтересованы в Костиче, «Ювентус» просит 20 миллионов евро

Защитник туринского «Ювентуса» Филип Костич всё ещё может покинуть команду Массимилиано Аллегри в оставшиеся дни трансферного окна. По информации от Tuttosport, в 30-летнем сербе заинтересованы «Вольфсбург» и «Ноттингем Форест». «Ювентус» просит за своего футболиста 20 миллионов евро компенсации.

Костич ранее выступал в Бундеслиге в составе франкфуртского «Айнтрахта», из которого как раз и перешёл в «Ювентус» прошлым летом. В стане «орлов» Филип выигрывал Кубок Германии и Лигу Европы. Также серб успел поиграть в Германии за «Гамбург» и «Штутгарт».

Костич закончил свой дебютный сезон в Серии А с 3 голами и 8 ассистами в 37 матчах.