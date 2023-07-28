Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» отстранён из Лиги конференций официально

28 Июля 2023 • 20:56 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 21:45

«Ювентус» не сыграет в еврокубках в новом сезоне.

Об отстранении туринского клуба сообщается в официальном заявлении УЕФА. Причиной такой меры стало дело о завышении капитала. Кроме того, «Ювентус» будет обязан выплатить штраф в размере 20 млн евро (из них 10 млн – условно).

Напомним, что в прошедшем сезоне «Ювентус» финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А (с учётом десятиочкового штрафа), что позволило бы команде сыграть в Лиге конференций – 2023/24.

В минувшей еврокампании «старая синьора» добралась до полуфинала Лиги Европы, где уступила испанской «Севилье» по сумме двух встреч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лига конференций
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УДИНЕЗЕ ЮВЕНТУС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
22:03 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» запланировал подписание полузащитника «Манчестер Юнайтед» слухи
21:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вновь не смог удовлетворить запрос «Аталанты» по Хёйлунну слухи
21:16 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили, что Захарян будет в заявке на матче с «Крыльями Советов» — игроком интересуется «Лацио»
18:34 · Италия. Серия А
Иммобиле отклонил два предложения из Саудовской Аравии
18:17 · Италия. Серия А
Миранчук оказался вне заявки «Аталанты» на матч с «Борнмутом»
17:16 · Италия. Серия А
Экс-защитник «Интера» Мурильо продолжит карьеру в Катаре официально
15:35 · Италия. Серия А
Муту: «Кокорин может возродить карьеру в «Фиорентине», его талант не вызывает сомнений»
14:17 · Италия. Серия А
«Милан» улучшил предложение по Юнусу Мусе слухи
13:53 · Италия. Серия А
Муту оценил шансы Миранчука заиграть в «Аталанте»
13:46 · Италия. Серия А
«Аль-Наср» подпишет итальянского форварда в пару к Роналду
12:24 · Италия. Серия А
Буффон выбирает между продолжением карьеры и должностью в сборной Италии
11:55 · Англия. Премьер-лига
Пять клубов Серии А хотят подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра 4
10:06 · Италия. Серия А
«Наполи» хочет продлить контракт с Осимхеном, но есть проблема
09:36 · Англия. Чемпионшип
Кастань попросил «Лестер» продать его, в игроке заинтересован итальянский топ-клуб
09:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» задерживает сделку по Лукаку, так как изучает возможность приглашения Мбаппе
Все новости
Рекомендуем