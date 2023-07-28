«Ювентус» не сыграет в еврокубках в новом сезоне.

Об отстранении туринского клуба сообщается в официальном заявлении УЕФА. Причиной такой меры стало дело о завышении капитала. Кроме того, «Ювентус» будет обязан выплатить штраф в размере 20 млн евро (из них 10 млн – условно).

Напомним, что в прошедшем сезоне «Ювентус» финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А (с учётом десятиочкового штрафа), что позволило бы команде сыграть в Лиге конференций – 2023/24.

В минувшей еврокампании «старая синьора» добралась до полуфинала Лиги Европы, где уступила испанской «Севилье» по сумме двух встреч.