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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» арендует Артура у «Ювентуса»

15 Июля 2023 • 01:23 Комментировать (1)
Удинезе
...
Ювентус
20.08 19:00

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело близок к переходу в «Фиорентину».

На днях бразилец был исключён из состава «бьянконери» и угодил в список игроков, выставленных на продажу. Как стало известно авторитетному инсайдеру Джанлуке ди Марцио, «Фиорентина» достигла серьёзного прогресса в переговорах по Артуру. Если всё пойдёт по плану, «фиалки» арендуют 26-летнего хавбека с возможностью выкупа. «Ювентус» продолжит выплачивать футболисту часть зарплаты в период аренды.

Контракт Артура Мело со «старой синьорой» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость экс-игрока сборной Бразилии, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Артур Мело трансферы футбола - лето 2023
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УДИНЕЗЕ ЮВЕНТУС
Комментарии (1)
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intermerdano
15 Июля 2023 в 01:31
почему это полено ещё не у саудитов
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