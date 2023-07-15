«Фиорентина» арендует Артура у «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело близок к переходу в «Фиорентину».

На днях бразилец был исключён из состава «бьянконери» и угодил в список игроков, выставленных на продажу. Как стало известно авторитетному инсайдеру Джанлуке ди Марцио, «Фиорентина» достигла серьёзного прогресса в переговорах по Артуру. Если всё пойдёт по плану, «фиалки» арендуют 26-летнего хавбека с возможностью выкупа. «Ювентус» продолжит выплачивать футболисту часть зарплаты в период аренды.

Контракт Артура Мело со «старой синьорой» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость экс-игрока сборной Бразилии, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 15 млн евро.