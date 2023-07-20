Тимоти Веа: «Меня вдохновляет Куадрадо, мы с ним очень похожи»

Новичок «Ювентуса» Тимоти Веа рассказал, что думает о своей роли в новой команде.

23-летний футболист, перешедший из «Лилля», может сыграть как на правом фланге атаки, так и в обороне, чем, вероятно, охотно будет пользоваться рулевой «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

«Я открыл для себя позицию правого защитника лишь в прошлом сезоне, но она оказалась очень подходящей для меня. Я готов играть там, где попросит тренер.

Необходимость заменить Куадрадо – большая ответственность. Он стал для клуба легендой. Меня вдохновляет его игра, и у меня, думаю, очень похожие игровые характеристики», – цитирует Football Italia Веа.

Напомним, что Хуан Куадрадо недавно перешёл в «Интер».