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Чемпионат Италии. Серия А

Тимоти Веа: «Меня вдохновляет Куадрадо, мы с ним очень похожи»

20 Июля 2023 • 22:38 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 21:45

Новичок «Ювентуса» Тимоти Веа рассказал, что думает о своей роли в новой команде.

23-летний футболист, перешедший из «Лилля», может сыграть как на правом фланге атаки, так и в обороне, чем, вероятно, охотно будет пользоваться рулевой «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

«Я открыл для себя позицию правого защитника лишь в прошлом сезоне, но она оказалась очень подходящей для меня. Я готов играть там, где попросит тренер.

Необходимость заменить Куадрадо – большая ответственность. Он стал для клуба легендой. Меня вдохновляет его игра, и у меня, думаю, очень похожие игровые характеристики», – цитирует Football Italia Веа.

Напомним, что Хуан Куадрадо недавно перешёл в «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Хуан Куадрадо Тимоти Веа
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