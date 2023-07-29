Левый защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини ждёт предложения от «Милана».

24-летний футболист мог перебраться в «Лацио», за который выступал на правах аренды во второй половине прошедшего сезона, но переговоры зашли в тупик. Как стало известно инсайдеру Альфредо Педулле, весьма вероятно, что Пеллегрини окажется в «Милане». У латераля есть конкретное предложение от французской «Ниццы», однако он предпочитает дождаться, когда в борьбу вступят «россонери».

Трансферная стоимость Луки Пеллегрини оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро. Игрок принадлежит «Ювентусу» с 2019 года, при этом провёл в цветах «старой синьоры» всего 21 матч.