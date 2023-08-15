Стало известно, почему Кефрен Тюрам не перейдёт в «Ювентус»

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам не перейдёт в «Ювентус».

Туринский клуб фигурировал в числе претендентов на француза, в приглашении которого, по слухам, был заинтересован лично рулевой Массимилиано Аллегри. Как информирует инсайдер Николо Скира, «Ювентусу» придётся отказаться от намерений по трансферу 22-летнего хавбека из-за его ценника. «Ницца» оценивает Тюрама в 40 млн евро и не желает идти на уступки – «старая синьора» не сможет удовлетворить такие требования.

В приобретении Кефрена Тюрама также был заинтересован «Ливерпуль», позднее отказавшийся от кандидатуры игрока.