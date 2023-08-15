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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, почему Кефрен Тюрам не перейдёт в «Ювентус»

15 Августа 2023 • 22:56 Комментировать
Лорьян
...
Ницца
20.08 16:00

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам не перейдёт в «Ювентус».

Туринский клуб фигурировал в числе претендентов на француза, в приглашении которого, по слухам, был заинтересован лично рулевой Массимилиано Аллегри. Как информирует инсайдер Николо Скира, «Ювентусу» придётся отказаться от намерений по трансферу 22-летнего хавбека из-за его ценника. «Ницца» оценивает Тюрама в 40 млн евро и не желает идти на уступки – «старая синьора» не сможет удовлетворить такие требования.

В приобретении Кефрена Тюрама также был заинтересован «Ливерпуль», позднее отказавшийся от кандидатуры игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ницца Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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