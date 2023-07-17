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«Аль-Хиляль» сделал более выгодное предложение «Челси» по Лукаку, но игрок хочет в «Ювентус» слухи

17 Июля 2023 • 22:29 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку вновь отказал саудовскому клубу.

На днях стало известно о готовности бельгийца перейти в «Ювентус», который планирует предложить «Челси» порядка 40 млн евро. По данным Gazzetta, «Аль-Хиляль» был согласен заплатить за Лукаку 50 млн евро, однако сам форвард отказался от сделки – он настроен остаться в Европе и предпочитает перебраться в «Ювентус».

Напомним, что из гонки за Ромелу Лукаку выбыл миланский «Интер», цвета которого 30-летний футболист защищал в прошлом сезоне.

По некоторым данным, «Ювентус» уже договорился о контракте с игроком, но сделает официально предложение «Челси» только после продажи Душана Влаховича.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ювентус Ромелу Лукаку Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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