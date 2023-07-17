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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси заинтересован в переходе в «Ювентус», но переговоры пока не ведутся

17 Июля 2023 • 22:11 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси готов перебраться в «Ювентус».

26-летний футболист может быть продан текущим летом, так как не проходит в стартовый состав команды Хави Эрнандеса. Одним из главных претендентов на ивуарийца считается «Ювентус», однако, как отмечает Sky Sport, конкретные переговоры по игроку пока не ведутся. Сам Кесси одобряет вариант с переходом в туринский клуб, но пока не принял окончательного решения относительно своего будущего.

Франк Кесси знаком с Серией А по выступлениям за «Аталанту» и «Милан». Нынешняя трансферная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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