Кесси заинтересован в переходе в «Ювентус», но переговоры пока не ведутся

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси готов перебраться в «Ювентус».

26-летний футболист может быть продан текущим летом, так как не проходит в стартовый состав команды Хави Эрнандеса. Одним из главных претендентов на ивуарийца считается «Ювентус», однако, как отмечает Sky Sport, конкретные переговоры по игроку пока не ведутся. Сам Кесси одобряет вариант с переходом в туринский клуб, но пока не принял окончательного решения относительно своего будущего.

Франк Кесси знаком с Серией А по выступлениям за «Аталанту» и «Милан». Нынешняя трансферная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.