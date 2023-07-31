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Чемпионат Италии. Серия А

Данило – об исключении «Ювентуса» из еврокубков: «Наша цель – выиграть Серию А»

31 Июля 2023 • 00:46 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 21:45

Новый капитан «Ювентуса» Данило прокомментировал недавнее отстранение клуба от участия в еврокубках.

Туринцы были официально исключены из текущего розыгрыша Лиги конференций, о чём стало известно в пятницу из объявления УЕФА.

«Конечно, нам хотелось сыграть в еврокубках, но если клуб выиграет от этого в долгосрочной перспективе, то так даже лучше. В этом сезоне мы сосредоточимся на Серии А и Кубке Италии. Наша цель – снова выиграть Скудетто и вернуть «Ювентус» на вершину итальянского футбола. Нам не хватало этого в последние годы», – приводит журналист Альфредо Педулла слова защитника «старой синьоры».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Данило
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