Данило – об исключении «Ювентуса» из еврокубков: «Наша цель – выиграть Серию А»

Новый капитан «Ювентуса» Данило прокомментировал недавнее отстранение клуба от участия в еврокубках.

Туринцы были официально исключены из текущего розыгрыша Лиги конференций, о чём стало известно в пятницу из объявления УЕФА.

«Конечно, нам хотелось сыграть в еврокубках, но если клуб выиграет от этого в долгосрочной перспективе, то так даже лучше. В этом сезоне мы сосредоточимся на Серии А и Кубке Италии. Наша цель – снова выиграть Скудетто и вернуть «Ювентус» на вершину итальянского футбола. Нам не хватало этого в последние годы», – приводит журналист Альфредо Педулла слова защитника «старой синьоры».