«Ювентусу» придётся выплачивать Артуру больше половины зарплаты в период аренды в «Фиорентине»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело готовится к переходу в «Фиорентину».

Как уже сообщалось ранее, 26-летний игрок находится в шаге от перехода в стан «фиалок» на правах аренды. По информации журналиста Джованни Альбанезе, сделка может быть закрыта во вторник, однако сторонам ещё необходимо урегулировать некоторые детали. Ожидается, что «Ювентусу» придётся выплачивать Артуру более половины его зарплаты, пока тот будет находиться в аренде. «Фиорентина» также получит право выкупить бразильца.

Артур Мело принадлежит «Ювентусу» с 2020 года. В прошлом сезоне он был арендован «Ливерпулем», за который провёл всего один матч.