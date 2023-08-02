Кесси выбирает между двумя клубами

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси должен в скором времени определиться с будущим.

У 26-летнего игрока нет перспектив в «Барселоне» – Хави не видит его в стартовом составе. Ивуариец, уже решивший уйти, в настоящий момент выбирает между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом», докладывает журналист Гэри Джейкоб. Туринцы опережают «шпор», так как уже договорились об аренде хавбека с опцией выкупа, однако в лондонском клубе надеются, что желание футболиста выступать в Английской премьер-лиге обеспечит им преимущество в гонке.

Франк Кесси провёл 43 матча за «Барселону», трижды поразив ворота соперников и трижды ассистировав товарищам по команде.