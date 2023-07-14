«Фиорентина» нацелилась на полузащитника «Ювентуса»

Хавбек «Ювентуса» Артур Мело заинтересовал «Фиорентину».

Согласно информации, появившейся в четверг, бразилец оказался в списке игроков, исключённых «Ювентусом» из первой команды. Полузащитник должен найти себе новый клуб до закрытия трансферного окна, и одним из желающих пригласить его в свои ряды стала «Фиорентина», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Фиалки» уже включили 26-летнего футболиста в свой шорт-лист.

Артур Мело связан с «Ювентусом» контрактом, рассчитанным до 2025 года. Трансферная стоимость игрока, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 15 млн евро.