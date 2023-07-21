Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело продолжит карьеру в «Фиорентине».

В социальных сетях клуба появилась фотография бразильца, прибывшего во Флоренцию. Футболист будет выступать за «фиалок» на правах аренды до конца сезона-2023/24. По данным итальянских СМИ, «Фиорентина» заплатит за аренду 2 млн евро, ещё 2 млн «Ювентус» может заработать в виде бонусов – пункт будет активирован при достижении хавбеком определённого количества сыгранных матчей. При этом, как известно, зарплату 26-летнему игроку продолжит выплачивать туринский клуб.

«Мы упорно работали над этим подписанием. Артур был очень нужен тренеру, он усилит нашу полузащиту», – высказался в интервью Sky исполнительный директор «Фиорентины» Джо Бароне.