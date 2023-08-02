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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» намерен перехватить трансферную цель «Ювентуса»

02 Августа 2023 • 00:52 Комментировать
Лестер
...
Ковентри
06.08 14:00

Правый защитник «Лестера» Тимоти Кастань интересен «Фулхэму».

Бельгиец с высокой долей вероятности сменит клуб, поскольку «лисы» по итогам прошлого сезона вылетели из Английской премьер-лиги в Чемпионшип. Главным претендентом на 27-летнего латераля считается «Ювентус», однако конкуренцию гранду Серии А готов составить «Фулхэм», выступающий в АПЛ, о чём сообщает инсайдер Николо Скира. Представители «дачников» уже начали переговоры по трансферу.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Тимоти Кастаня в 25 млн евро. Контракт футболиста с «Лестером» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фулхэм Лестер Тимоти Кастань трансферы футбола - лето 2023
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