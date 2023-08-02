«Фулхэм» намерен перехватить трансферную цель «Ювентуса»

Правый защитник «Лестера» Тимоти Кастань интересен «Фулхэму».

Бельгиец с высокой долей вероятности сменит клуб, поскольку «лисы» по итогам прошлого сезона вылетели из Английской премьер-лиги в Чемпионшип. Главным претендентом на 27-летнего латераля считается «Ювентус», однако конкуренцию гранду Серии А готов составить «Фулхэм», выступающий в АПЛ, о чём сообщает инсайдер Николо Скира. Представители «дачников» уже начали переговоры по трансферу.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Тимоти Кастаня в 25 млн евро. Контракт футболиста с «Лестером» рассчитан до 2025 года.