Клотет оценил атмосферу «Лужников»

Главный тренер столичного «Торпедо» Жозеп Клотет оценил крупнейшую футбольную арену Москвы – стадион «Лужники».

«Один из лучших и самых красивых стадионов, которые я посещал. Здесь новый, очень хороший газон, трава подрастает, с каждой неделей она будет все лучше. Здесь проникаешься футбольной атмосферой, тут очень приятно играть, стадион потрясающий», - приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».

Напомним, что сегодня «Торпедо» впервые под руководством Клотета добилось успеха – «автозаводцы» с уверенным счётом 2:0 обыграли воронежский «Факел» и набрали столько же очков, сколько и у подмосковных «Химок» на 15-м месте - 13.

Правда, на игру на 80-тысячную арену пришло всего чуть больше полутора тысяч зрителей.