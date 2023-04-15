«Торпедо» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В 23-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Торпедо» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Торпедо Москва - Спартак Москва
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Протокол игры
|18'Бальде Диао Кейта (0:1)
|45'Зобнин Роман (0:2)
Бабурин Егор•Юзепчук Роман•Кожемякин Олег•Савич Игор•Самсонов Артём Владимирович• 45'Нетфуллин Равиль•Рязанцев Александр•Караев Давид•Лебеденко Игорь•Андре Филипе•Рейна Йорди
Селихов Александр•Денисов Даниил• 45'Дуарте Алексис•Чернов Никита•Тавареш Томаш•Пруцев Данил•Мартинс Кристофер•Литвинов Руслан•Зобнин Роман•Игнатов Михаил•Бальде Диао Кейта
15 апреля. Стадион "Стадион им. Эдуарда Стрельцова" (Москва).
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