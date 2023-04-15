Зобнин: «Я и пенальти - две разные вещи»

В матче двадцать третьего тура российского чемпионата Роману Зобнину пришлось взять на себя ответственность исполнить пенальти. Он справился с задачей, а его «Спартак» в итоге победил со счетом 2:1 московское «Торпедо». Однако Зобнину момент с пенальти не очень уж понравился - по его словам, он не любит такую ответственность и впервые забил с «точки».

- Пришлось взять инициативу на себя, хотя я и пенальти - две разные вещи. Это был мой первый удар с «точки», - цитирует слова игрока «РИА Новости».

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Краснодаром», это случится двадцать четвертого апреля.