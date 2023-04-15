Ловчев винит в спаде «Спартака» «закон второго года»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев понимает причину спада команды в весенней части текущего сезона. По его мнению, проблема в нестабильности воспитанников, которым наставник Гильермо Абаскаль доверяет.

- Те, блеснув в своем первом сезоне, затем предсказуемо переживают спад. Я давно вывел этот «закон второго года» – он, кстати, и на мне, когда я сам был футболистом, тоже срабатывал, - приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Специалист уверен, что совсем скоро молодые футболисты вроде Михаила Игнатова и Павла Мелёшина снова будут блистать на футбольном поле. Что касается перспектив «красно-белых» в концовке сезона, Ловчев уверен, что «Спартак» с ЦСКА разыграют серебряные медали.