Мостовой назвал главных претендентов на вылет из РПЛ

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился своим мнением о командах, которые покинут Российскую премьер-лигу в конце текущего сезона. По мнению эксперта, ими будут кто-то из тройки «Химки», «Торпедо» и «Факел».

««Торпедо» и «Химки» — главные претенденты на вылет. Но и у «Факела» всего четыре очка отрыва от зоны вылета — они тоже не в безопасности», - заявил Мостовой «Чемпионату», добавив, что две из этих трёх команд стопроцентно вылетят напрямую.

Ранее другой бывший российский игрок Сергей Веденеев заявил, что не видит в РПЛ очевидных кандидатов на понижение в классе.