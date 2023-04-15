«Спартак» с третьей попытки реализовал пенальти в ворота «Торпедо»

В 23-м туре Премьер-лиги «Торпедо» принимает «Спартак». Первый тайм проходит в пользу «красно-белых», которые ведут 1:0 благодаря удару Кейта Бальде. Также коллектив Гильермо Абаскаля получил право сразу на три пенальти за тайм. Бальде пробил в штангу, а попытку Руслана Литвинова парировал Егор Бабурин. Третий 11-метровый, наконец-то, был реализован. Уже Роман Зобнин оказался у мяча и пробил низом впритирку с левой штангой, а голкипер бросился в другой угол. Счет стал 2:0 в пользу спартаковцев.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.