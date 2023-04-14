Рианчо отреагировал на слова Мостового, который назвал Абаскаля и Клотета ноунеймами

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова бывшего игрока «Сельты» Александра Мостового о Гильермо Абаскале и Жозепе Клотете. Ранее Мостовой назвал испанских специалистов ноунеймами.

«Мостовой называл Абаскаля и Клотета ноунеймами? Мостовой тоже был ноунеймом, когда только приехал в Испанию!» — заявил Рианчо Metaratings.

Очная встреча двух испанцев состоится в 23-м туре Российской премьер-лиге, в котором «Торпедо» примет на своем поле «Спартак». Матч пройдет завтра, 15 апреля. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.