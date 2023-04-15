Тукманов: «Результат справедлив, «Спартак» выше классом»

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов очень надеялся, что его команда наберет очки в матче двадцать третьего тура российского чемпионата, но этому не суждено было случиться - несмотря на забитый гол, «Торпедо» пропустило от «Спартака» дважды и проиграло. Тукманов признался, что его это, увы, не удивило.

- Результат закономерен. «Спартак» был выше классом. А, когда у соперника были удаления, автозаводцы имели незначительное преимущество, - цитирует слова Тукманова Rusfootball.info.

В следующем туре «Торпедо» сразится с «Химками» - хороший шанс порадовать поклонников должным результатом.