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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зобнин – о дерби с «Динамо»: «Мы пропускали глупые голы»

08 Апреля 2023 • 23:51 Комментировать
Торпедо Москва
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Спартак Москва
15.04 19:00

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о сегодняшнем матче против столичного «Динамо». Игра, напомним, завершилась результативной ничьей – 3:3.

«Мы были сильнее, но за то, что «Спартак» сильнее, не дают три очка. Нужно лучше использовать моменты и быть дисциплинированнее у своих ворот. Разберём, почему пропускали такие глупые голы», - сказал Зобнин телеканалу «Матч ТВ», добавив, что ничейный исход можно назвать результатом закономерным.

Напомним, что «красно-белые» не могут победить уже на протяжении пяти официальных матчей кряду во всех турнирах – в Премьер-лиге и Кубке России. На данный момент последнюю победу спартаковцы одерживали 11 марта, когда в рамках РПЛ обыграли на своём поле «Факел» (3:2).

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Спартак Москва Роман Зобнин
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