Зобнин – о дерби с «Динамо»: «Мы пропускали глупые голы»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о сегодняшнем матче против столичного «Динамо». Игра, напомним, завершилась результативной ничьей – 3:3.

«Мы были сильнее, но за то, что «Спартак» сильнее, не дают три очка. Нужно лучше использовать моменты и быть дисциплинированнее у своих ворот. Разберём, почему пропускали такие глупые голы», - сказал Зобнин телеканалу «Матч ТВ», добавив, что ничейный исход можно назвать результатом закономерным.

Напомним, что «красно-белые» не могут победить уже на протяжении пяти официальных матчей кряду во всех турнирах – в Премьер-лиге и Кубке России. На данный момент последнюю победу спартаковцы одерживали 11 марта, когда в рамках РПЛ обыграли на своём поле «Факел» (3:2).