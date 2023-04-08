Мостовой считает, что у «Торпедо» будут шансы на стыковые матчи

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о шансах «Торпедо» остаться в РПЛ. Сегодня, 8 апреля, «Торпедо» на своем поле одержало победу над «Факелом» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Думаю, у «Торпедо» будут шансы на стыковые матчи, возможно, прямого вылета команда сможет избежать. «Торпедо» очень повезло, что ему подарили три очка после игры с «Пари НН». Посмотрим, как они сыграют дальше», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 22 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 13 баллов.