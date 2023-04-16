Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» в матче с «Торпедо» со счетом 2:1.

«Дак красные карточки скажутся в будущем. Что касается игры, то «Торпедо» билось. Все говорят, что ситуация безнадёжная, но там не так много очков нужно, чтобы догнать тех, кто вне зоны вылета. А «Спартак» обязан был брать 3 очка, если он хочет бороться за серебро. Выигрывать нужно было обязательно. Но мы увидели два разных тайма, к концу игры «Спартак» чуть-чуть подсел как будто бы», - сказал Деменко.