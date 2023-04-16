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Деменко: «Мы увидели два разных тайма, к концу игры «Спартак» чуть-чуть подсел как будто бы» эксклюзив

16 Апреля 2023 • 19:06 Комментировать
Торпедо Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» в матче с «Торпедо» со счетом 2:1.

«Дак красные карточки скажутся в будущем. Что касается игры, то «Торпедо» билось. Все говорят, что ситуация безнадёжная, но там не так много очков нужно, чтобы догнать тех, кто вне зоны вылета. А «Спартак» обязан был брать 3 очка, если он хочет бороться за серебро. Выигрывать нужно было обязательно. Но мы увидели два разных тайма, к концу игры «Спартак» чуть-чуть подсел как будто бы», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Максим Деменко
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