Шалимов оценил игру «Спартака» в матче против «Торпедо»

Знаменитый специалист Игорь Шалимов высказался об игре «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Спартак» в этом бардачке был хорош в первом тайме — Литвинов на своем месте, участвовал в атаках. Отдельные розыгрыши очень хороши — причём разыгрывают вчистую, когда соперник не имеет шансов даже коснуться мяча», — заявил экс-тренер «Краснодара» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, «красно-белые» очень легко относятся к потраченным моментам, отметив, что любая команда должна помнить о счёте.

Напомним, что «Спартак» выиграл московское дерби со счётом 2:1, что позволило клубу остаться на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Гильермо Абаскаля одержали лишь вторую победу в последних пяти матчах Премьер-лиги.