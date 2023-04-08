Самсонов: «Торпедо» нужно брать очки со всеми»

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов высказался о борьбе за выживание в РПЛ.

«Ни я, ни ребята не следят ни за какими командами. Нам надо выходить и брать очки со всеми, будь то «Химки» или «Спартак», — заявил Самсонов «Матч ТВ».

В текущем сезоне футболист принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.

8 апреля «Торпедо» обыграло «Факел» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0. «Автозаводцы» догнали по очкам идущие на строчку выше «Химки», но у подмосковной команды есть матч в запасе.

В следующем туре «Торпедо» примет на своем поле «Спартак».