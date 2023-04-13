Смородская: «Надеюсь, «Факел» останется в РПЛ»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась своим мнением о командах, что расположились в подвале турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

Напомним, на данный момент в зоне прямого вылета из РПЛ идут московское «Торпедо» и подмосковные «Химки» - у обоих клубов по 13 набранных очков и четырёхочковое отставание от идущего в зоне стыковых матчей «Факела». На 13-м месте расположился «Пари НН» Сергея Юрана – у «горожан» Нижнего Новгорода 19 набранных очков.

«Внизу турнирной таблицы понятная ситуация, «Химки» с Талалаевым и «Торпедо» не справятся и вылетят в ФНЛ. Надеюсь, «Факел» останется в РПЛ – этот клуб мне импонирует», - цитирует Смородскую «Чемпионат».

Напомним, на неделе «Химки» усилились опытным российским тренером Андреем Талалаевым.