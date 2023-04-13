Сарычев: «Сейчас самый подходящий для «Торпедо» момент сыграть со «Спартаком»

Бывший вратарь «Торпедо» Валерий Сарычев поделился своими ожиданиями от матча со «Спартаком».

«Сейчас самый подходящий для «Торпедо» момент сыграть со «Спартаком». Соперник, действительно, не в оптимальном состоянии. А у «Торпедо» настроение улучшилось, возродилась мотивация», - приводит слова Сарычева Bobsoccer.

До старта субботнего поединка расклад в турнирной таблице элитного российского дивизиона таков: «Спартак» борется за медали, занимая третью строчку, «Торпедо» борется за выживание, располагаясь на заключительной позиции.

Игра «Торпедо» - «Спартак» состоится 15 апреля, начало в 19:00.

За ходом матча вы сможете следить на нашем сайте.