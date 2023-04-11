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Абаскаль женился – «Спартак» показал фото с Красной площади фото

11 Апреля 2023 • 21:06 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
15.04 19:00

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль женился. Пресс-служба московского клуба опубликовала несколько фотографий молодожёнов. На одном из фото Гильермо и его супруга Алехандра находятся на Красной площади.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года. В 33 матчах под руководством этого специалиста команда отпраздновала 18 побед при 7 ничьих и 8 поражениях.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 15 апреля, – против «Торпедо» на выезде. На текущий момент «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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ТОРПЕДО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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