Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль женился. Пресс-служба московского клуба опубликовала несколько фотографий молодожёнов. На одном из фото Гильермо и его супруга Алехандра находятся на Красной площади.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года. В 33 матчах под руководством этого специалиста команда отпраздновала 18 побед при 7 ничьих и 8 поражениях.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 15 апреля, – против «Торпедо» на выезде. На текущий момент «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.