Джикия тренируется в общей группе «Спартака»

«Спартак» опубликовал несколько фотографий с тренировки команды. На одном из фото можно заметить защитника Георгия Джикию. Судя по всему, капитан «красно-белых» вернулся в общую группу.

Напомним, что Джикия травмировался в мартовском матче чемпионата России против «Оренбурга». С тех пор 29-летний футболист пропустил три матча команды.

«Спартак» сейчас готовится к игре Премьер-лиги против «Торпедо». Московское дерби пройдёт в ближайшую субботу, 15 апреля.

После 22 сыгранных туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на 12 очков.