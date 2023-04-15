Нападающий московского «Торпедо» Андре высказался о поражении своей команды в матче 23-го тура Российской премьер-лиги от «Спартака» (1:2).

Форвард отметил, что к концу матча у его клуба было не только преимущество в количестве игроков, но и игровое.

«Мы еще остаемся в игре, надеемся, что песенка наша не спета. «Торпедо» будет бороться до последнего, чтобы остаться в РПЛ», - приводит слова нападающего Sport24.

Напомним, что «Спартак» заканчивал встречу вдевятером.

«Торпедо» продолжает замыкать турнирную таблицу. В следующем туре столичный клуб сыграет против «Химок».