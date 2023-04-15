Президент «Торпедо» оценил судейство в матче со «Спартаком»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о работе судей в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака» (1:2).

В первом тайме в ворота «автозаводцев» было назначено три пенальти, а наставник команды Жозеп Клотет был удален. Во второй половине игры красные карточки перед собой увидели два футболиста «Спартака».

«Судейство? Я-то что думаю, там эти разберутся... Были ли пенальти? Судья же поставил, значит, были», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

После 23 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 13 очков.