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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что Мартинс верно получил вторую жёлтую карточку в матче против «Торпедо»

15 Апреля 2023 • 21:12 Комментировать
Торпедо Москва
1:2
Спартак Москва
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Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл в концовке матча 23-го тура РПЛ между столичными «Торпедо» и «Спартаком», когда судья Павел Шадыханов показал жёлтую карточку игроку «красно-белых» Кристоферу Мартинсу, которая стала второй для него.

«88' минута, «Торпедо» - «Спартак» 

Исходя из того, что Иванов в прошлом матче «Спартака» не показал 2-ю ЖК Соболеву за неспортивное поведение и учитывая, что ЭСК признала ошибку Иванова то, Шадыханов и его помощник приняли верное решение и удалили (показали вторую ЖК) игрока «Спартака» Мартинса за демонстративные хлопки в адрес помощника.

Правильное решение: желтая карточка за неспортивное поведение (для игрока она вторая — удаление)», - написал Федотов в своём телеграм-канале. 

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