Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что Мартинс верно получил вторую жёлтую карточку в матче против «Торпедо»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл в концовке матча 23-го тура РПЛ между столичными «Торпедо» и «Спартаком», когда судья Павел Шадыханов показал жёлтую карточку игроку «красно-белых» Кристоферу Мартинсу, которая стала второй для него.

«88' минута, «Торпедо» - «Спартак»

Исходя из того, что Иванов в прошлом матче «Спартака» не показал 2-ю ЖК Соболеву за неспортивное поведение и учитывая, что ЭСК признала ошибку Иванова то, Шадыханов и его помощник приняли верное решение и удалили (показали вторую ЖК) игрока «Спартака» Мартинса за демонстративные хлопки в адрес помощника.

Правильное решение: желтая карточка за неспортивное поведение (для игрока она вторая — удаление)», - написал Федотов в своём телеграм-канале.