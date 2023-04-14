Камоцци поделился ожиданиями от матча «Торпедо» - «Спартак»

Футбольный менеджер Франко Камоцци высказался перед матчем 23-го тура чемпионата России «Торпедо» - «Спартак».

«Я верю, что «Спартак» в матче с «Торпедо» вернется на победный путь и к команде придет уверенность», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

Напомним, в последних семи матчах во всех турнирах «красно-белые» смогли одержать лишь одну победу.

Встреча между «Торпедо» и «Спартаком» состоится завтра, 15 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.