Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис не видит «Спартак» в первой тройке РПЛ

12 Апреля 2023 • 20:22 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
15.04 19:00

Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился своим видением первой тройки РПЛ. В ней он не видит идущий прямо сейчас на третьем месте столичный «Спартак». По мнению эксперта, «красно-белых» скинет на четвёртое место принципиальный соперник – ЦСКА.

«Полагаю, в тройку РПЛ по итогам сезона войдут «Зенит», «Ростов» и ЦСКА. «Зенит» точно станет чемпионом. Не вижу в тройке «Спартак». Думаю, а «Ростов», кажется, дотянет до второго места — они этого заслуживают», - рассказал Канчельскис «Чемпионату».

Напомним, что «красно-белые» не могут одержать победу в официальном матче уже более месяца – в последний раз подопечные Гильермо Абаскаля выигрывали 11 марта, когда принимали дома воронежский «Факел».

Канчельскис – о Талалаеве в «Химках»: «Это какой-то цирк»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
20:22 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис не видит «Спартак» в первой тройке РПЛ
20:20 · Россия. Премьер-лига
Веденеев не знает, кто попадёт в тройку в РПЛ
20:11 · Россия. Первая лига
Рахимов провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Рубина»
20:08 · Россия. Премьер-лига
В Турции верят, что Оздоев сможет забить 10 голов в сезоне
20:02 · Россия. Первая лига
Тульский «Арсенал» нацелился на голкипера «Велеса»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: Не могу назвать защитника, который бы выделялся в РПЛ
19:57 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Меня не смущает, что легионеры в РПЛ на ведущих ролях»
19:54 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» озвучило свои пожелания по стоимости Тюкавина эксклюзив
19:50 · Россия. Премьер-лига
В турецком клубе Оздоева поражены игрой россиянина
19:47 · Россия. Премьер-лига
Арбитр, допустивший ошибки в пользу «Спартака», ещё поработает в этом сезоне
19:43 · Россия. Премьер-лига
Дуду сравнил безопасность в России и Бразилии
19:38 · Россия. Премьер-лига
Ролан Гусев: «У Вагнера Лава было море качеств»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Сазонов: «Выбор о выступлении за сборную Грузии я сделал вместе с семьёй»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Даже если «Ростов» обыграет «Зенит», борьбы за чемпионство не будет»
19:11 · Россия. Первая лига
Игнатьев уверен, что Рахимов легко выведет «Рубин» в Премьер-лигу
Все новости
Рекомендуем