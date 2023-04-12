Канчельскис не видит «Спартак» в первой тройке РПЛ

Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился своим видением первой тройки РПЛ. В ней он не видит идущий прямо сейчас на третьем месте столичный «Спартак». По мнению эксперта, «красно-белых» скинет на четвёртое место принципиальный соперник – ЦСКА.

«Полагаю, в тройку РПЛ по итогам сезона войдут «Зенит», «Ростов» и ЦСКА. «Зенит» точно станет чемпионом. Не вижу в тройке «Спартак». Думаю, а «Ростов», кажется, дотянет до второго места — они этого заслуживают», - рассказал Канчельскис «Чемпионату».

Напомним, что «красно-белые» не могут одержать победу в официальном матче уже более месяца – в последний раз подопечные Гильермо Абаскаля выигрывали 11 марта, когда принимали дома воронежский «Факел».

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