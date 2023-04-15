Клотет: «Горд тем, какую игру ребята сегодня выдали»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (1:2).

- Сегодня такое ощущение, что всё пошло не по плану.

- Да, я хочу сказать, что горд тем, как моя команда сегодня отыграла. Мы хорошо защищались, были хорошие отборы, подкаты, мы забирали подборы, местами действительно доминировали. У нас было много ударов в створ сегодня. И мы смогли вернуться в игре после 0:2, забили гол и имели еще несколько моментов. Видно, как команда прогрессирует от игры к игре. Будем прогрессировать дальше. Могу сказать, что я горд тем, какую игру ребята сегодня выдали.