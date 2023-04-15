Деменко: «Торпедо» сейчас мог возглавить любой отечественный тренер, у команды почти нет шансов на выживание»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Торпедо».

По мнению Деменко, «автозаводцы», возглавляемые испанским тренером Жозепом Клотетом, сумеют дать бой «Спартаку», однако «красно-белые» всё равно одержат победу.

Эксперт также отметил, что «Торпедо» мог бы возглавить любой российский специалист, поскольку шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге у команды почти не осталось.

«Я не думаю, что они смогут сохранить прописку в РПЛ. Не представляю, что должно случиться, чтобы команда смогла избежать вылета», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

После 22 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых встреч на четыре очка.

Матч «Торпедо» — «Спартак» состоится сегодня, 15 апреля. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.