Караев: «Торпедо» играло на победу в матче со «Спартаком»

Нападающий «Торпедо» Давид Караев ответил на вопрос о матче со «Спартаком». В 23-м туре чемпионата России «автозаводцы» проиграли «красно-белым» со счетом 1:2.

«Почему со «Спартаком» мы должны были бороться за ничью? «Торпедо» находится в таком положении, что каждый раз играем только на победу. И со «Спартаком» играли на победу. Увы, первый тайм получился не очень удачным», — заявил Караев «Чемпионату».

В текущем сезоне 28-летний форвард провел 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

«Торпедо» набрало 13 очков за 23 игры и занимает последнее место в Российской премьер-лиге. В следующем туре «черно-белые» встретятся с «Химками».