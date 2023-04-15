Канчельскис возмущён судейством в игре «Спартака» и «Торпедо»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис, успевший в свое время поиграть за английский «Манчестер Юнайтед», возмущен качеством судейства в игре двадцать третьего тура российского чемпионата между «Спартаком» и «Торпедо». Напомним, что «Спартак» получил право на пенальти, но, с другой стороны, также получил две красные карточки в матче.

- Судьи вообще не умеют судить! Безобразие! Где берут таких арбитров? Не понятно. Как они их учат? Такие решения принимают не адекватные. Так судить нельзя! - цитирует слова игрока «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Краснодаром».