Рыбус может покинуть «Спартак»

Агент Мариуш Пекарский, представляющий интересы защитника «Спартака» Мацея Рыбуса, ответил на вопрос о будущем футболиста в стане «красно-белых».

«Рыбус не играет в «Спартаке», видимо, пришло время что-то изменить. Пока никаких предложений у нас нет, но не исключается возможное возвращение футболиста в Польшу», — цитирует агента Lowiczanin со ссылкой на Po Gwizdku.

В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив один ассист. Контракт Рыбуса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.