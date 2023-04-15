Агент Бальде высказался о третьем голе форварда за «Спартак»

Агент нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, Федерико Пасторелло, высказался о голе своего клиента в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против «Торпедо».

Агент отметил, что три гола форварда - это только начало, и он должен также продолжать.

«Какие индивидуальные цели на сезон? Он в первую очередь хочет приносить пользу «Спартаку», хочет помогать команде побеждать. Он полностью сконцентрирован на этом сезоне», - заявил Пасторелло в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что за несколько минут до гола Бальде не смог реализовать 11-метровый удар.

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